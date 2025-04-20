Kastamonu'da bin litre etil akole iki gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Tosya uygulama noktasında durdurulan kamyonette yapılan aramada bin litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.