Kastamonu'da cinayet: Baba, uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir baba, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 30 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Kastamonu'da cinayet: Baba, uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

’nun Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde Ayhan Kabuk (53) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu Ozan Kabuk (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ozan Kabuk’u bıçakladı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Ozan Kabuk'un cenazesi aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Baba Ayhan Kabuk ise jandarma ekipelrince gözaltına alındı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan Kabuk, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kabuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

OĞLUNU UYUŞTURUCUDAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN MEMLEKETİNE GETİRMİŞ

Öte yandan, İstanbul'da yaşayan Ayhan Kabuk'un (53), Ozan Kabuk’u uyuşturucudan uzaklaştırmak için Taşköprü ilçesindeki köy evine getirdiği öğrenildi. Tartışmanın sebebi ise henüz öğrenilemedi.

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