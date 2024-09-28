Kastamonu'da çukura düşen ayı kurtarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.



İlçeye bağlı Sirke köyü yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tahmin edilen yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşen ayıyı fark eden vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

