Kastamonu'da dere yatağına okul projesi iptal

Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde 2021 yılında sel felaketi sonucu 70 kişi hayatını kaybetti.



Bir yıl geçmeden Ezine Deresi ikinci kez taştı. Köprüler yıkıldı, evler su altında kaldı.

Bozkurt'tan Abana'ya uzanan derenin taşkın sahası içinde kaldığı gerekçesiyle 600'e yakın daire kamulaştırıldı, onlarca bina yıkıldı.



Çalışmalar devam ederken Abana Ortaokulu'nun yapılacağı alan, tepkilere neden oldu.

TAŞKIN SAHASININ İÇİNDEYDİ, DERE YATAĞINA İNŞA EDİLİYORDU



Okulun temeli dere yatağına atılmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) çok sayıda şikayet gitti. Bu süreçte okul inşaatı durdu.

Son olarak Kastamonu Valiliği'nden açıklama geldi. 8 derslikli Abana Ortaokulu projesinin yüzde 5'i tamamlanmıştı.

PROJE İPTAL EDİLDİ



Yaklaşık 18 milyon liralık projenin iptal edildiği duyuruldu.

BÖLGE HALKI KARARDAN MEMNUN

Bu gelişme, ilçede olumlu karşılandı.

