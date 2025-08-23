Kastamonu'da dört ilçede deniz yasağı

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, dalga boyu yüksekliği nedeniyle alınan Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçelerin mülki sınırları içerisinde 23 Ağustos Cumartesi günü denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.



Ayrıca açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.