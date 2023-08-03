Kastamonu'da fabrika yangını: Alevler yeniden yükseldi

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında dün sabah saat 07.30'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesi'ne bağlı 10 yangın söndürme aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler desteğindeki 10 ekibin yanı sıra Kastamonu, Kargı, Araç, Taşköprü, Ilgaz belediyelerine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.



İş makinelerinin de destek verdiği çalışmalara katılan ekipler, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.



YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, çevre ilçelerden gelen ekiplerin de desteğiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, Hüseyin Karakaya ile 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye çalışanı, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken, ilk müdahale sonrası Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fabrikada hasar oluşurken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.