Kastamonu'da faciadan dönüldü: Elektrik altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
Kastamonu'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.
Kastamonu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde iş makinesiyle yapılan elektrik altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz borusu delindi.
Delinmenin etkisiyle bölgeye gaz yayılmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, yol araç trafiğine kapatıldı, bölgedeki doğal gaz akışı da kesildi.
Ekiplerin çalışması sonucu boru onarılarak gaz akışı tekrar sağlandı.
- Etiketler :
- Doğal Gaz
- Yerel Haber
- Kastamonu