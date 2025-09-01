Kastamonu'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Ağlı-Seydiler kara yolu Gölceğiz mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 37 BB 318 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına girerek devrildikten sonra karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 37 KK 797 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazada, hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu K. ve Gülşen K. olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan A.C. (43), R.K. (30), S.S. (65), E.C.B. (30) ve E.C. (43) sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.