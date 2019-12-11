Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Salih Emik'in kullandığı panelvan, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler ilçesi Yayla Mahallesi mevkisinde, refüjü aşıp yolun karşısına geçerek karşı yönden gelen Cafer Kızıldağ (48) idaresindeki TIR'la çarpıştı.

Panelvanın sürücüsü Emik ile beraberindeki Saliha Genç (40) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan TIR sürücüsü Kızıldağ ile panelvandaki Kerim Emik (37) ve Ahmet Genç (9) ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle yolun Kastamonu-İnebolu bölümü, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.