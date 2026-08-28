Kastamonu'da gemi su aldı. 13 kişi tahliye edildi

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında bir ticari geminin su alarak batma tehlikesi geçirdiği bilgisi Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine iki Sahil Güvenlik gemisi (TCSG-301, TCSG-96) ve bir Sahil Güvenlik botu (KB-40) sevk edildi.

13 MÜRETTEBAT KURTARILDI

İçişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan arama kurtarma faaliyeti sonucu kapalı tip kurtarma filikası ile gemiyi terk eden 13 mürettebat kurtarıldı.

Açıklamada mürettebatın sağlık durumları iyi bir şekilde Sahil Güvenlik botu üzerine alınarak İnebolu Sahil Güvenlik İskelesi’ne teslim edildiği bildirildi.