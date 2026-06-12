Kastamonu’da göçük altında kalan işçi öldü

Kastamonu 'nun Örencik Köyü Kavacık Mahallesi'nde kanalizasyon çalışmasını yapan taşeron firmada çalışan Şükrü Arslan, 5 metre derinliğindeki çukurda meydana gelen göçük nedeniyle toprak yığını altında kaldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, işçiye ulaşabilmek için yoğun bir çalışma başlattı.



Yaklaşık 4 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından göçük altında kalan Şükrü Arslan’a ulaşıldı.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şükrü Arslan’ın cansız bedeni çıkarılırken bölgede toplanan yakınları gözyaşı döktü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.