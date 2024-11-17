Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Muhammet Yücel'in (22) kullandığı otomobil, Ağlı- kara yolunun Gölcüğez köyü yol ayrımında F.İ. (36) idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Güler Yücel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yücel ailesinin bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi.

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