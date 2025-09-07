Kastamonu’da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Aşağıçaylı köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gülbayıl Ö. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Meral Ö. ve Melike Ö. yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.