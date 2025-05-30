Kastamonu'da hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gözaltının ardından tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.

