Kastamonu'da hareketli anlar: Önce eşini, sonra iki polis memurunu yaraladı

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde uzaklaştırma kararı olan eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, kendisini takip eden polis memurlarıyla çatıştı. İki polis memurunun yaralandığı olayda şüpheli de vurularak yakalandı.

Kastamonu'da hareketli anlar: Önce eşini, sonra iki polis memurunu yaraladı

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kale Caddesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.S. (43), eşi A.S.'yi av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüphelinin yerini tespit eden polis ekipleri, "Teslim ol" çağrısında bulundu. Tüfekle ateş ederek kaçmaya çalışan H.S., 2 polisi de yaraladı.

ekipleri de şüpheliyi bacağından ve kolundan yaralayarak yakaladı.

Kastamonu'da hareketli anlar: Önce eşini, sonra iki polis memurunu yaraladı - 1

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şüpheli şahsın yakalanması için yapılan çalışmalarda şahsın av tüfeği ile ateş açması sonucu 2 polis memuru sıyrık şeklinde isabet eden saçmalar sonucu hafif şekilde yaralanmış ve ayakta tedavileri yapılmaktadır. Şüpheli şahıs H.S. yapılan müdahale ile suç aleti ile birlikte yaralı olarak yakalanmıştır." denildi.

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