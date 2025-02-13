Kastamonu’da heyelan: Bartın yolu kapandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde heyelan yaşandı. Heyelan nedeniyle Cide-Bartın yolu trafiğe kapandı.

Kastamonu’da heyelan: Bartın yolu kapandı

’nun Cide ilçesinde meydana gelen , yolunu trafiğe kapattı.

Bölgede yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle Cide-Bartın karayolu Kalafat Mahallesi yakınında heyelan meydana geldi.

Kastamonu’da heyelan: Bartın yolu kapandı - 1

Toprak, kaya ve ağaçların devrildiği yol, araç geçişine kapandı.

sonrası Cide 154’üncü Karayolları Şefliği ekipleri tarafından yolun açılması için çalışma başlatıldı.

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