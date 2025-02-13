Kastamonu’da heyelan: Bartın yolu kapandı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde heyelan yaşandı. Heyelan nedeniyle Cide-Bartın yolu trafiğe kapandı.
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan, Bartın yolunu trafiğe kapattı.
Bölgede yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle Cide-Bartın karayolu Kalafat Mahallesi yakınında heyelan meydana geldi.
Toprak, kaya ve ağaçların devrildiği yol, araç geçişine kapandı.
Heyelan sonrası Cide 154’üncü Karayolları Şefliği ekipleri tarafından yolun açılması için çalışma başlatıldı.
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