Kastamonu’da heyelan: Bartın yolu kapandı

Kastamonu ’nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan , Bartın yolunu trafiğe kapattı. Bölgede yoğun kar ve yağmur yağışı sonrası toprağın yumuşaması nedeniyle Cide-Bartın karayolu Kalafat Mahallesi yakınında heyelan meydana geldi.

Toprak, kaya ve ağaçların devrildiği yol, araç geçişine kapandı.



Heyelan sonrası Cide 154’üncü Karayolları Şefliği ekipleri tarafından yolun açılması için çalışma başlatıldı.