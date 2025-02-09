Kastamonu’da heyelan: Cide-Doğanyurt kara yolu ulaşıma kapandı

Cide-Doğanyurt karayolu üzerinde İlyasbey köyü mevkiinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle Cide ilçesi ile Doğanyurt ilçesini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı.



Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri heyelanın yaşandığı yolda çalışma başlattı.