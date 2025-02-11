Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan, dün gece saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu, sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı

Cide ile Doğanyurt ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Daha önce de çökmenin yaşandığı Apes Tepesi mevkisinde yol bir kez daha ulaşıma kapandı. Sürücüler, durumu yetkililere bildirildi. Trafiğe kapalı olan sahil yolunun açılması için gecenin ilerleyen saatlerinde çalışma başlatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kara yolu, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

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