Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.
Köy meydanındaki kavgada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Kastamonu'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
DHATürkiye
Kastamonu Tosya'da, aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.