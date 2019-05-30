Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı.

Köy meydanındaki kavgada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.