Kastamonu'da iki araç çarpıştı: Beş yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Yazıçam mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönünde seyir halinde olan A.O. yönetimindeki 18 DU 361 plakalı otomobil, dinlenme tesisine girmek için kavşaktan dönüş yapan B.G. idaresindeki 05 RD 669 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazda her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.