Kastamonu’da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

Kastamonu’da bir iş yerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu’da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak’ta Mustafa Hasan Tırpan’a, kendine ait iş yerinin içinde bulunduğu sırada yoldan geçen bir araçtan tabancayla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tırpan’ı ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kastamonu’da iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü - 1

Tırpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...