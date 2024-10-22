Kastamonu'da kaçak içki ve tütün operasyonları: 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçak içki ve tütün operasyonları: 2 kişi gözaltına alındı
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 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, kent merkezinde tespiti yapılan bir ikamette gerçekleştirilen aramada 20 litre etil alkol, 4 şişe sahte viski ile 5 şişe sahte rakı ele geçirildi.

KOM ekipleri tarafından bir diğer adrese düzenlenen baskında da 19 bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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