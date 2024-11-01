Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal alanında izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler, jeneratör, dedektör, uzaklık ölçüm cihazı, 4 yön çubuğu ve kazı yapmak için kullanılan malzemeleri bırakarak kaçtı.

Yürütülen çalışma sonucu yakalanan A.G, M.K, H.K, C.E. ve R.Y. gözaltına alındı.

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