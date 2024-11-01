Kastamonu'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal alanında izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Jandarma ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler, jeneratör, dedektör, uzaklık ölçüm cihazı, 4 yön çubuğu ve kazı yapmak için kullanılan malzemeleri bırakarak kaçtı.



Yürütülen çalışma sonucu yakalanan A.G, M.K, H.K, C.E. ve R.Y. gözaltına alındı.

