Kastamonu'da kalp krizi geçiren dekan hayatını kaybetti

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kalp krizi geçiren dekan hayatını kaybetti

Üniversitesi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, geçirdiği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yakınlarını ve eğitim camiasını yasa boğan Sökmen'in cenazesinin bugün Hatay'ın Erzin ilçesinde, ikindi namazına müteakiben toprağa verileceği öğrenildi.

Sökmen'in vefatının ardından paylaşım yapan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, "Turizm Fakültesi Dekanımız, kıymetli hocamız Prof. Dr. Alptekin Sökmen Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Üniversitemize önemli katkılarda bulunan, saygı ve sevgisiyle bizlere örnek olan merhum hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Kıymetli ailesine, sevenlerine ve Üniversitemiz camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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