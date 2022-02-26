Kastamonu'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da, kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi duran, 16 yaşındaki lise öğrencisi Şevval Bilir hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 26.02.2022 - 18:31

Kastamonu'da kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi

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Kalp krizi geçiren 16 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Şevval Bilir, dün sabah İnönü Mahallesi'ndeki evlerinde annesi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, lise öğrencisinin kalp krizi geçirdiğini tespit etti. İlk müdahalesi yapılan Bilir, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayata döndürüldükten sonra yoğun bakıma alınan Bilir'in kalbi 5 kez durdu. Yapılan müdahalelere rağmen Bilir, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

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