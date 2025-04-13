Kastamonu'da kar köy yollarını kapattı

Kar yağışı ve soğuk hava Kastamonu'da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kentte 181 köy yolu kapandı.

Kastamonu'da kar köy yollarını kapattı

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan devam ediyor.

Kar yağışı sebebiyle ilçe merkezleri beyaza büründü. Kastamonu sınırlarındaki Yaralıgöz ve Küre dağlarında kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Kar yağışı nedeniyle Ağlı ilçesinde 9, Araç ilçesinde 13, Azdavay ilçesinde 35, Bozkurt ilçesinde 7, Daday ilçesinde 23, Devrekani ilçesinde 22, Doğanyurt ilçesinde 4, İhsangazi ilçesinde 8, İnebolu ilçesinde 6, Küre ilçesinde 20, Pınarbaşı ilçesinde 26, Şenpazar ilçesinde 8 olmak üzere 181 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri ulaşıma kapanan köy yollarındaki çalışmasını sürdürüyor.

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