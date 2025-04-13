Kastamonu'da kar yarım metreyi geçti, bazı ilçelerde okullar tatil

Kent merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışı Ağlı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İlçe merkezi ve ilçeyi çevreleyen ormanlık alan beyaz örtüyle kaplanırken, araçlar karın altında kaldı.



İlçe merkezinde 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı, yüksek rakımlı köylerde ise 80 santimetreye ulaştı.



İlçede, İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekipleri kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Vatandaşlardan Emrullah Arık, ilçeye kış aylarında yoğun şekilde kar yağdığını belirterek kar yağışının kendileri için sürpriz olmadığını söyledi. Arık, "Geçen yıl mayıs ayında da kar yağmıştı ancak bu yıl biraz daha fazla yağdı. Güzel oldu. Biz alışığız. Arkadaşım buraya tatile gelmişti. Aracının çıkabilmesi için kardan kapanan yolu açıyoruz." dedi.



ÜÇ İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ



Öte yandan Kastamonu'nun Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.



Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime, Pınarbaşı ilçesinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



222 KÖY YOLU KAPALI



Kentte 181 olan kapalı köy yolu sayısı 222'ye ulaştı.



Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle kentin yüksek rakımlı köylerinde ulaşımı aksattı. Sabah 181 olan kapalı köy yolu sayısı, kar yağışının etkisini artırmasıyla 222'ye ulaştı.