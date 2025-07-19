Kastamonu'da karşı yöne geçen otomobil, TIR'a çarptı: 3 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tosya ilçesi D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giderken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçerek İslam Uzun yönetimindeki fındık yüklü TIR'a çarptı.

Uzun’un da kazadan kaçmak için manevra yaptığı TIR, alt geçidin duvarına çarptı. Duvar çarpmanın etkisiyle yıkıldı.

Kazada otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. TIR şoförü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.