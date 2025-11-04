Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlu her yerde aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki evlerinden ayrılan Huriye Helvacı ve beş yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı.

Anne oğulun yakınlarının 112 Acil'e yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri bölgeye sevk edildi.

EN SON KOCAÇAM KÖYÜ CİVARINDA GÖRÜLDÜLER

Yapılan çalışmada Huriye Helvacı ve oğlunun en son dün akşam saatlerinde Kocaçam köyü civarında görüldüğü tespit edildi.

MANTAR TOPLARKEN KAYBOLMUŞ OLABİLİRLER

Anne oğulun mantar toplamak için evlerinden ayrıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gece boyunca devam eden çalışmalara ailenin yakınları ve köylüler de destek verdi.

ANNE OĞULDAN HENÜZ BİR HABER YOK

Drone ve köpeklerle yapılan çalışmalarda şu ana kadar anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı.