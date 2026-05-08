Kastamonu'da kene yapıştı İstanbul'da öldü. KKKA teşhisi konulan kadın hayatını kaybetti
08.05.2026 19:31
Kastamonu’nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne geldi. Köyde vücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a tekrar geri döndü.
İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti.
Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sevim’in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koçcuğaz köyüne getirildi. Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.