Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı

Seyfi Yılmaz (30) yönetimindeki 67 ZZ 172 plakalı otomobil, Çaykapı köyü mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon ise otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Ayşe Yılmaz (24) ve Oğuz Kaan Yılmaz (1) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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