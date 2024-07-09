Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1 ahır ve 1 traktör yandı. Yangın ekiplerin 5 saatlik müdahalesi ile söndürülebildi.

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Haşim Türk’e ait evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma ile yangın 5 saatte söndürülebildi. Yangında 2'şer katlı 2 ev, 2 samanlık, 2 ambar, 1ahır ve 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evinde paniğe kapılarak düşen Huriye Tonbul (90) isimli kadın ise yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tonbul, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tonbul, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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