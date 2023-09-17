Kastamonu'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesi Tavşanlı köyünde çıkan yangında, 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde ahşap evlere sıçradı.

İhbarla olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu - 1

, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu - 2

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, alevlerin ormana sıçramaması için havadan da müdahale gerçekleştirildiğini söyledi.

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