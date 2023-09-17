Kastamonu'da köyde çıkan yangında 8 ev kül oldu

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde ahşap evlere sıçradı.

İhbarla olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi.