Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin 'sarı' kodlu tahminde bulunduğu Kastamonu'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Taşköprü ve Seydiler ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak sebebiyle iki ilçede yollarda su birikintileri oluştu. Yer yer yolların adeta göle döndüğü ilçelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ile birlikte etkili olan rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç dalları ise kırılarak yollara düştü.