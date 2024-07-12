Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kastamonu'nun Taşköprü ve Seydiler ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, rüzgar sebebiyle ağaçların dalları kırıldı.

Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji'nin 'sarı' kodlu tahminde bulunduğu 'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Taşköprü ve Seydiler ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak sebebiyle iki ilçede yollarda su birikintileri oluştu. Yer yer yolların adeta göle döndüğü ilçelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak ile birlikte etkili olan rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç dalları ise kırılarak yollara düştü.

Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi - 1

Yaklaşık 1 saat etkili olan sağanağın ardından belediye ekipleri, hasar tespit çalışması başlatarak su tahliyesi çalışması yaptı.

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