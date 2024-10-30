Kastamonu'da mantar yiyen 6 kişi zehirlendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da mantar yiyen 6 kişi zehirlendi
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Edinilen bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı Akgüney köyünde yaşayan M.E. (81), Y.E. (70), M.E. (52), F.E. (47), H.E. (46), M.E. (17) isimli aile üyeleri ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve karın ağrısı gibi şikayetleriyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvuran 6 kişi, tedavi altına alındı.

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