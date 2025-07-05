Kastamonu'da motosikleti devrilen sağlık görevlisi öldü

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu İhsangazi ilesi Dağyolu köyü mevkiinde meydana geldi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anestezi teknikeri olarak görev yapan Zehra Dükel (26) idaresindeki 37 ADU 293 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak duvara çarptı.

Kazada Dükel ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zehra Dükel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.