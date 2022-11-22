Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılınca müdür yardımcısını bıçakladı

Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılan 17 yaşındaki bir öğrenci, müdür yardımcısını sırtından bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli öğrenci gözaltına alındı.

Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılınca müdür yardımcısını bıçakladı

'da okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci, tartışmada müdür yardımcısını sırtından bıçakladı. 

Olay, öğle saatlerinde, Aktekke Mahallesi'ndeki Sepetçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Kastamonu'da okuldan uzaklaştırılınca müdür yardımcısını bıçakladı - 1

Bir süre önce okuldan uzaklaştırılan B.K, belge almak için müdür yardımcısı Aziz B'nin yanına gitti.

B.K, burada tartıştığı Aziz B'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Aziz B, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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