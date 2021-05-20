Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA 20.05.2021 - 17:39

Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

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Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Yunanistan'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde orman yangını çıktı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı İğdir köyü mevkiinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıktı.

Nedeni hünüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri yangını söndürme için çalışma başlattı.

Köylüler de söndürme çalışmalarına katıldı.

Kastamonu'daki diğer orman işletme müdürlüklerinden de ekipler yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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