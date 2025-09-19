Kastamonu'da otelin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı (20), 5'inci katın penceresinden düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan Gholamı, sağlık personelince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, kurtarılamadı.

