Kastamonu'da otelin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da kaldığı otelin penceresinden düşen kadın yaşamını yitirdi.

İsfendiyar Mahallesi 125. Yıl Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan Afganistan uyruklu Yeganeh Gholamı (20), 5'inci katın penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Gholamı, sağlık personelince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, kurtarılamadı.

