Kastamonu'da oto tamir dükkanında yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesinin oto sanayisinde bir oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinde bulunan otomobile sıçradı.



İş yerindeki S.S.S. (15) ve O.G.'nin (20) kıyafetlerinin de tutuştuğu yangına çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

