Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, oto tamir dükkanında çıkan yangında iki kişi yaralandı.

'nun Tosya ilçesinin oto sanayisinde bir oto tamir dükkanında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinde bulunan otomobile sıçradı.

İş yerindeki S.S.S. (15) ve O.G.'nin (20) kıyafetlerinin de tutuştuğu yangına çevredeki esnaf yangın tüpüyle müdahale etti.

Kastamonu'da oto tamir dükkanında yangın - 1 Yangın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yaralanan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Yangında, iş yerinde bulunan bir otomobil ile iş yerinde hasar oluştu.

