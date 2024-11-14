Kastamonu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

'da Recep B.'nin (55) kullandığı 16 AKK 433 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Halaçlı köyü mevkisinde, Baha K. (76) idaresindeki 37 BE 131 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Recep B. ile araçta bulunan annesi Gülten B. (78) ve kızı Kaylegül B. (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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