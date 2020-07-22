Kastamonu'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 ölü

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde, TIR'la otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA 22.07.2020 - 16:17 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 16:18

Kastamonu'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 ölü

Kastamonu'da Şenpazar istikametinden Azdavay’ın Valay köyüne gitmek isteyen otomobil, Şenpazar ilçe girişinde TIR ile çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken içerisinde bulunan 3 kişide hayatını kaybetti.

Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide kaldırıldığı Şenpazar İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Mehmet Çınar, Kemal Kıranoğlu ve eşi Fatma Kıranoğlu olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...