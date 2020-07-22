Kastamonu'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 ölü

İHA 22.07.2020 - 16:17 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 16:18
Kastamonu'da Şenpazar istikametinden Azdavay’ın Valay köyüne gitmek isteyen otomobil, Şenpazar ilçe girişinde TIR ile çarpıştı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken içerisinde bulunan 3 kişide hayatını kaybetti.
Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide kaldırıldığı Şenpazar İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin Mehmet Çınar, Kemal Kıranoğlu ve eşi Fatma Kıranoğlu olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.