Kastamonu'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 ölü

Kastamonu'da Şenpazar istikametinden Azdavay’ın Valay köyüne gitmek isteyen otomobil, Şenpazar ilçe girişinde TIR ile çarpıştı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken içerisinde bulunan 3 kişide hayatını kaybetti.

Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide kaldırıldığı Şenpazar İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Mehmet Çınar, Kemal Kıranoğlu ve eşi Fatma Kıranoğlu olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.