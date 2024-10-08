Kastamonu'da otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı

Kaza, Taşköprü ilçesi Yazıhamit köyünde meydana geldi. 

Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Kazada, otomobil içerisinde bulunan O.P., G.Y. ve A.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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