Kastamonu'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde şarampole uçarak yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Azdavay ilçesi Yeni Mahalle karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçtu.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan S.Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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