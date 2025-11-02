Kastamonu'da pancar mesaisi

Kastamonu'da pancar yetiştiren üreticiler hasada devam ediyor.

Özel makinelerle hasat yapan üreticiler, tarladan topladıkları şeker pancarlarını Kastamonu Şeker Fabrikası'na teslim ediyor. Kastamonu'da en çok üretimin yapıldığı Taşköprü, Devrekani ve Seydiler ilçesinde hasada devam eden çiftçiler, yaz mevsiminin kurak geçmesine rağmen sulama sistemleri sayesinde dönüm başına artalama 5 ton ürün elde etti.

Ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenen şeker pancarı alım fiyatı ise şeker fabrikası tarafından 3 bin 100 lira olarak güncellendi.