Kastamonu'da polis servisi devrildi: 12 yaralı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 polis yaralandı. Servisin, Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine Polis Arama Kurtarma ekiplerini taşıdığı öğrenildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 18:00

Kastamonu'da polis servisi devrildi: 12 yaralı

-İnebolu kara yolundaki Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde polis servisi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 12 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından yaralı polislerin eşyalarının bulunduğu çantalar meslektaşlarınca taşındı.

Polis servisinin Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine görev değişimi yapmak için yola çıkan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerini taşıdığı öğrenildi.

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