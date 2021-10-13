Kastamonu'da polis servisi devrildi: 12 yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 18:00
Kastamonu-İnebolu kara yolundaki Seydiler Organize Sanayi Bölgesi'nde polis servisi, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada 12 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından yaralı polislerin eşyalarının bulunduğu çantalar meslektaşlarınca taşındı.
Polis servisinin Ankara'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesine görev değişimi yapmak için yola çıkan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerini taşıdığı öğrenildi.