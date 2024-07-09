Kastamonu'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev iş yerlerinde su bastı. Sağanak, trafikte aksamalar neden oldu. Belediye ekipleri vatandaşları uyardı.

Kastamonu'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu.

Tosya ilçe merkezinde yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Yağmura yakalananlar balkon altı ve otobüs durağı gibi üstü kapalı alanlara sığındı. 

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Tosya Belediyesi ekipleri, su baskınlarına karşı mücadele çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, çalışmaları inceledi.

Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, "Yoğun yağmur nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması, ayrıca vatandaşlarımızın araçlarını menfez ağızlarına ve yol kenarlarına park etmemeleri önemle duyurulur." denildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, merkez, Taşköprü, Araç ve İhsangazi ilçelerinde saat 14.00'ten 20.00'ye kadar sürmesi beklenen gök gürültülü sağanakların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Enişte ve eski iş ortağı kayınbiraderlerinin husumeti kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Enişte ve eski iş ortağı kayınbiraderlerinin husumeti kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'de

Şantiyede kafasına demir saplanan işçi öldü

Şantiyede kafasına demir saplanan işçi öldü

2025 Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

2025 Hac kayıtları ne zaman başlıyor?

Elazığ'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Elazığ'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Müttefikler Netanyahu’ya 'artık yeter’ demeli"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Müttefikler Netanyahu’ya 'artık yeter’ demeli"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...