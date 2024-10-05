Kastamonu’da sağlıklarına kavuşan yaban hayvanları yeniden doğaya salındı

Kastamonu’da son bir aylık süreçte gelen ihbarlar neticesinde vatandaşların ve bazı kurumlardan teslim alınan yaralı yaban hayvanları sağlıklarına kavuşturuldu.

Jandarma ekiplerinden alınan yaralı ebabil, İnebolu Orman İşletme personelinden alınan yaralı atmaca, Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğünden alınan yaralı martı, vatandaşlar tarafından teslim edilen yaralı baykuş, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı. Tedavilerinin ardından bir süre kontrol altında tutulan yaban hayvanları, rehabilitasyon süreçlerinin ardından tekrar doğal yaşam alanlarına döndü.

Ayrıca DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma kontrol faaliyetleri esnasında dağlık arazide bulunan yaralı haldeki balıkçıl ise tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte en yakındaki sulak araziye getirilerek doğal yaşam ortamına salındı.