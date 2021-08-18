Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu'da yaşanan selde yıkılan binanın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.

Anadolu Ajansı 18.08.2021 - 21:44

Kastamonu'da selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Özkan tutuklandı.

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. İstanbul'daki işlemlerinin ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnebolu ilçesine getirildi.

Buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesi'ne götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme veya yaralamaya neden olduğu" iddiasıyla tutuklandı.

Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlı dün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı.

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